Kars'ta sisten bazı uçak seferleri iptal oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ta sisten bazı uçak seferleri iptal oldu - Son Dakika

Kars'ta sisten bazı uçak seferleri iptal oldu

7 saat önce

Kars'ta sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştü.

Kars'ta sisten bazı uçak seferleri iptal oldu, System.String[]

Kars'ta sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştü. Uçak seferlerinde de aksamalar yaşanırken 6 uçuş ise iptal edildi


Kentte etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sisten görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sis hava ulaşımına da engel oldu. Yoğun sis nedeniyle Kars- İstanbul ve Kars- Ankara uçuşunu gerçekleştirecek olan 6 uçuş iptal edildi. - KARS

Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:50 Kaynak: İHA
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