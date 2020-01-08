Kars'ta sisten bazı uçak seferleri iptal oldu - Son Dakika

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Kars'ta sisten bazı uçak seferleri iptal oldu
7 saat önce
Kars'ta sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştü.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:50 Kaynak: İHA
Kars'ta sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştü. Uçak seferlerinde de aksamalar yaşanırken 6 uçuş ise iptal edildi
Kentte etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sisten görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sis hava ulaşımına da engel oldu. Yoğun sis nedeniyle Kars- İstanbul ve Kars- Ankara uçuşunu gerçekleştirecek olan 6 uçuş iptal edildi. - KARS
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