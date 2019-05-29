Kars'ta şoförlere bilgilendirme yapıldı
1 saat önce
Kars polisi yolcu taşımacılığı yapan ticari araç sürücüleri ve firma yetkililerine "Toplu Taşıma Araç Sürücülerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar" hakkında broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.
Kars
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:29 Kaynak: İHA
polisi yolcu taşımacılığı yapan ticari araç sürücüleri ve firma yetkililerine "Toplu Taşıma Araç
Sürücülerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar" hakkında broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.
Kars Emniyet Müdürlüğü
tarafından yaz mevsiminin gelmesi ve Ramazan Bayramı
'nın yaklaşması nedeniyle turistik amaçlı tur gezileri ve şehirlerarası seyahatlerde artışlar yaşanacağı değerlendirilerek, yol kullanıcılarının can güvenliklerinin üst düzeyde sağlanabilmesi, otobüs şoförleri ve yolcularda farkındalık oluşturmak amacıyla şehir içi ve şehir dışı trafik birimlerince şehrin muhtelif yerlerinde yolcu taşımacılığı yapan ticari araç sürücüleri ve firma yetkililerine broşür dağıtarak bilgilendirdi.
Yapılan bilgilendirme kapsamında "Trafik Kurallarına Saygı, İnsanlığa Saygıdır" ve "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganlarının vurgulandığı ve "Toplu Taşıma Araç Sürücülerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar" konulu hazırlanan el broşürleri toplu taşıma araç sürücülerine dağıtıldı. - KARS
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