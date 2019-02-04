Son Dakika Haberleri: Kars'ta Soğuk Hava

Kars'ta Soğuk Hava

32 dakika önce

- Buz tutan araç camları -Battaniye örtülmüş araçlar -Karla mücadele eden karayolları ekipleri -Kara gömülmüş Handere köyü Doğuda soğuk hava etkili oluyor.

- Buz tutan araç camları
-Battaniye örtülmüş araçlar
-Karla mücadele eden karayolları ekipleri
-Kara gömülmüş Handere köyü Doğuda soğuk hava etkili oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:44 Kaynak: AA

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