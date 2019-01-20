Kars'ta Soğuk Hava Kaynar Suyu Dondurdu
17 dakika önce
Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü Kars'ta havaya dökülen kaynar su dondu.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü Kars
'ta havaya dökülen kaynar su dondu. Doğu Anadolu Bölgesi
'nde soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle kaldırımlar buz tutarken bina çatılarında da buz sarkıtları oluştu. Arpaçay
ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde bazı vatandaşlar ise soğuk havayı eğlenceye dönüştürdü. Köylülerin kaynatarak havaya attıkları suyun yere düşmeden havada donması adeta görsel şölen oluşturdu.
Suyun havadaki görüntüsünü vatandaşlar, fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.
Havaya kaynar su atan Elif Kaplan
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk havanın etkili olduğunu belirterek, "Bugün hava çok soğuktu, biz de bunu eğlenceye dönüştürdük. Su kaynatıp havaya atıyoruz ve güzel fotoğraflar çıkıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20'nin üzerinde olması lazım, yoksa su donmuyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:02 Kaynak: AA
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