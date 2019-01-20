Son Dakika Haberleri: Kars'ta Soğuk Hava Kaynar Suyu Dondurdu

Kars'ta Soğuk Hava Kaynar Suyu Dondurdu

17 dakika önce

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü Kars'ta havaya dökülen kaynar su dondu.

Kars'ta Soğuk Hava Kaynar Suyu Dondurdu, System.String[]
Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü Kars'ta havaya dökülen kaynar su dondu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle kaldırımlar buz tutarken bina çatılarında da buz sarkıtları oluştu.

Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde bazı vatandaşlar ise soğuk havayı eğlenceye dönüştürdü. Köylülerin kaynatarak havaya attıkları suyun yere düşmeden havada donması adeta görsel şölen oluşturdu.

Suyun havadaki görüntüsünü vatandaşlar, fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

Havaya kaynar su atan Elif Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk havanın etkili olduğunu belirterek, "Bugün hava çok soğuktu, biz de bunu eğlenceye dönüştürdük. Su kaynatıp havaya atıyoruz ve güzel fotoğraflar çıkıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20'nin üzerinde olması lazım, yoksa su donmuyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:02 Kaynak: AA

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