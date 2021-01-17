Kars'ta soğuk havadan etkilenen kedi ile köpek birbirine sığındı - Son Dakika

İlçede, kedi ile köpeğin bir evin bahçesinde yan yana yatarak ısınmaya çalıştığı anlar objektiflere yansıdı.

Türkiye 'nin en yüksek yerleşim birimleri arasında yer alan 2 bin 150 rakımlı ilçede soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde kar ve soğuk havadan etkilenen kedi ile köpeğin yan yana yatarak ısınması görenleri gülümsetti.

Davutoğlu saldırı sonrası ona seslenmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun telefonu

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Abdulkadir Bitigen oldu

Endonezya için 2021 kabus gibi başladı: Uçak kazası ve depremden sonra şimdi de yanardağ patladı