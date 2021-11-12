KARS'TA SOKAK HAYVANLARINA ÇARPAN 3 SÜRÜCÜYE 1500'ER TL CEZA - Son Dakika

KARS'ta sokak hayvanlarına çarparak kaçan 3 sürücü, 72 saatlik güvenlik kamera görüntüleri izlenerek yakalandı. 3 sürücüye 1500'er TL ceza kesildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliği ekipleri, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) isimli mobil uygulama üzerinden Ortakapı, Paşaçayır ve Yusufpaşa Mahallesi'nde sokak hayvanlarına çarparak kaçan kişiler olduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, şüphelilerin tespit edilmesi için mahallelerdeki güvenlik kameralarından 72 saatlik kaydı incelemeye aldı. Ekipler, güvenlik kameralarından hayvanlara çarparak kaçan 3 kişiyi belirleyerek yakaladı. Polis ekipleri, 3 araç sürücüsüne 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 21'inci maddesi uyarınca kişi başı 1500 TL idari para cezası kesti.