Kars'ta sokak hayvanlarına yem ve mama desteği - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kars'ta, sosyal hayattaki hareketliliğin azalması nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına yem ve mama bırakıldı.

Kars'ta, Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle lokanta, AŞ evi gibi iş yerlerinin kapanması, "Evde kal" çağrıların uyulması nedeniyle beslenme zorluğu çeken sokak hayvanları unutulmadı.

Sağlık İşleri Müdürlüğü ile zabıta ekipleri ekmek fırınlarından topladıkları ekmekler ile köpek mamalarını sokak hayvanlarının yaşam alanlarına bırakarak beslemelerini sağlıyor.

Şehrin farklı noktalarında da Kars Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri ile gönüllüler, sokak köpekleri için belirledikleri noktalara yem bıraktı.