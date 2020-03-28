Kars'ta sokaklar boşaldı - Son Dakika
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Kars'ta sokaklar boşaldı

6 saat önce

Kars'ta vatandaşlar korona virüs önlemleri kapsamında yetkililerin ve uzmanların 'evde kalın' uyarısına uydu.

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Kars'ta vatandaşlar korona virüs önlemleri kapsamında yetkililerin ve uzmanların 'evde kalın' uyarısına uydu. 300 bin nüfuslu kentte cadde ve sokaklar boş kaldı.


Korona virüs (Covid-19) kapsamında ülke genelinde her gün bir takım önlemler alınırken, Kars'ta ise 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar da zorunlu olmadıkları takdirde sokağa çıkmıyor. Kentin en işlek caddelerinden birisi olan Fiakbey Caddesi adeta sessizliğe büründü. Vatandaşlar evleri kapanarak, yetkililerin uyarılara uydu.


Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısının etkili olduğu Kars'ta vatandaşlar, yetkililerin uyarılarını dikkate alarak evlerinde kalmayı tercih etti. Kars Belediyesi ise kentteki hoparlörlerden sürekli anonslar yaparak vatandaşları mecbur olmadıkları takdirde sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.


Acil işlerinden dolayı sokağa çıktığını ifade eden Fırat Koç, "Acil ihtiyacımdan dolayı çıktım. Ama biran önce eve döneceğim. Halkımıza da bu çağrıyı yapmak istiyorum duyarlı olalım. Birbirimizden uzak duralım. Büyüklerimizin verdiği talimatlara uyalım. Herkes evinde kalsın" dedi.


Kars'lılar yeni tip Korona virüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle hafta sonuna kısmen sakin girdi. Yapılan uyarılar kent genelinde amacına ulaştı. Vatandaşlar yapılan uyarılara uyarak evlerinde kalıyor. - KARS

Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 01:16 Kaynak: İHA

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