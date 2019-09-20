Son Dakika Haberleri: Kars'ta sokaklar dedektör köpek 'Odin'e emanet
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Kars'ta sokaklar dedektör köpek 'Odin'e emanet

1 saat önce

Kars'ta göreve başlayan narkotik dedektör köpek 'Odin' ilk icraatını yaptı.

Kars'ta sokaklar dedektör köpek 'Odin'e emanet, System.String[]

Kars'ta göreve başlayan narkotik dedektör köpek 'Odin' ilk icraatını yaptı.


Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Ş.K.'nın ikametinde yapılan aramada, Narkotik Dedektör Köpeği Odin'in yardımlarıyla toplamda 6 parça halinde 167,01 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Konu ile ilgili şüpheli Ş.K. gözaltına alınarak hakkında TCK-191 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında adli işlem yapılarak Kars Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - KARS

Narkotik, Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:09 Kaynak: İHA
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