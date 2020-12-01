- Kars'ta sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

- Kars'ta sokaklar sessizliğe büründü
01.12.2020 22:13
- Kars'ta sokaklar sessizliğe büründü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'IN hafta sonu tamamen, hafta içi de kısmen sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmasının ardından bugün saat 21.00'de sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte Kars'ta sokaklar sessizliğe büründü.
- Kars'ta sokaklar sessizliğe büründü
KARS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'IN hafta sonu tamamen, hafta içi de kısmen sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmasının ardından bugün saat 21.00'de sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte Kars'ta sokaklar sessizliğe büründü.
Kentte saat 21.00 itibariyle işyerlerinin kapanmasının ardından vatandaşlar evlerine çekildi. Kenttin en işlek caddeleri sessiz kaldı. Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyan Karslılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vererek ilk günde evde kaldı.
İşyerlerinin kapandığı, vatandaşların evlerine çekildiği kentte görevli polisler ile evlere paket taşıyan kuryeler caddelerde görüldü.
KRS-
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