- Kars'ta sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

Kentte saat 21.00 itibariyle işyerlerinin kapanmasının ardından vatandaşlar evlerine çekildi. Kenttin en işlek caddeleri sessiz kaldı. Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyan Karslılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vererek ilk günde evde kaldı.

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