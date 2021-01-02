Kars'ta sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

Kars'ta sokaklarda sessizlik hakim
02.01.2021 12:12
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte Kars'ta sokaklar sessizliğe büründü.
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte Kars'ta sokaklar sessizliğe büründü.
Kentte 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00 itibariyle işyerlerinin kapanmasının ardından vatandaşlar evlerine çekildi. Kenttin en işlek caddeleri sessiz kaldı. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyan Karslılar, evlerine kalmayı tercih ediyor.
İşyerlerinin kapandığı, vatandaşların evlerine çekildiği kentte görevli polisler ile evlere paket taşıyan kuryeler caddelerde görüldü. - KARS
Son Dakika Hastanede yangın! Psikiyatri hastası yatağını ateşe verdi Uzunlukları 2 metreyi bulan 4 asırlık dev mezar taşlarını görenler hayrete düşüyor Otoparkta 3 gencin sır ölümü! Ekipler, egzoz gazı ihtimali üzerine yoğunlaştı Polis ekipleri, sigara içerken yakalanan yolcuyu uçağın kapısından aldı 2017'de cezaevinden kaçmıştı! Aranan kadın hükümlü, saklandığı evde yakalandı Iraklı iş insanına suikast için geldi, bulamayınca korumasını öldürdü! Cinayet anı kamerada Para istediği genci sırtından bıçakladı, ifadesiyle pes dedirtti: Kimse bana küfredip aşağılayamaz Rusya değil Türkiye! 65 yaşındaki aşçı, dondurucu soğukta buzu kırıp suya girdi