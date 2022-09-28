KARS'TA ŞÖNİM'E 9 AYDA 1100 KADINDAN BAŞVURU

KARS Valisi Türker Öksüz, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyonu İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'nda 2022'de meydana gelen olayları değerlendirdi. İlk 9 ayda 1100 kadının, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) müracaat ettiğini belirten Vali Öksüz, "Kadın konukevinde 249 vatandaşımıza barınma hizmeti verilirken, KADES uygulaması kapsamında da şimdiye kadar 264 ihbar alındı" dedi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyonu İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında yapıldı. Valilik Gazi Salonu'ndaki toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan Yıldız, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Selvi Rüya Ubiç katıldı.

Kadına yönelik şiddetin, küresel sorun olduğunu belirten Vali Öksüz; mücadele için tüm kurumların, toplumun, halkın desteğinin sağlanması gerektiğini söyledi. Kars'ta 20 bin erkeğe, kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirme yapıldığını belirten Öksüz, şunları söyledi:

"4'üncü Ulusal Eylem Planı kapsamında 2022 yılında ilgili bakanlıkların katılımıyla bir protokol imzalanmıştı ve buna istinaden de 2022 yılı faaliyet planı hazırlanarak yürürlüğe kondu. 2022 faaliyet planımızda erkek odaklı olarak çalışmaların ele alınması kararlaştırıldı. Buna göre İçişleri Bakanlığı'mız bir genelge yayımladı. Türkiye'de 5 milyon, ilimizde de 20 bin erkek vatandaşımıza 'Kadına El Kalkamaz' mottosuyla bir bilgilendirme ve farkındalık yapılması çalışması istenmişti. Bu doğrultuda organize sanayimizden askeri kışlalardaki er ve erbaşlarımıza, açık cezaevimizdeki denetim serbestlik kurumumuzda hükümlülerimize yönelik bilgilendirme çalışmaları, konser, festival gibi çeşitli etkinliklerde stantlar kuruldu; camilerimizde çalışmalar yapılarak 20 bin erkek vatandaşımıza ulaşıldı. 13 bin 500 broşür ve 490 afiş dağıtımı ile bu farkındalık çalışmalarını en üst düzeye çıkarmaya çalıştık."

'KADINA ŞİDDET, TOPLUMUN TÜMÜNE YAPILMIŞ SAYILIR'

Kars'ta 2022'nin ilk 9 ayında meydana gelen olaylarla ilgili bilgi veren Vali Öksüz, şöyle konuştu:

"ŞÖNİM'e 2022 yılının ilk 9 ayında şiddete uğradığını söyleyen 1100 kadın, müracaatta bulundu. Kadın konukevinde 249 vatandaşımız barınma hizmeti verilirken, 6284 sayılı kanun kapsamında 611 tedbir alındı. KADES uygulaması kapsamında da şimdiye kadar Kars'ta 264 ihbara gerekli müdahaleler yapıldı. İlimizde şu ana kadar 3 elektronik kelepçe kararı alındı ama halihazırda 2 karar aktif devam ediyor. Ayrıca önleyici tedbirler baz alınarak risk haritası oluşturuldu ve il genelinde 977 tedbir kararı alınmış oldu. Gerek 6284 sayılı kanun gerekse yapılan bakanlıklar arasındaki protokol, eylem planımız, koordinasyon planımız, valilik genelgesiyle oluşturduğumuz eylem planlarının hepsinin ortak amacı sıfır tolerans ilkesi çerçevesinde kadına yönelik aile içi şiddeti elbette önlemektir. Bunu sağlamak için önleyici, etkili tedbirler ilgili kurumlar tarafından alınmaya devam ediliyor. Biz bundan sonra da 'Kadına El Kalkamaz' mottosu çerçevesinde gerek farkındalık oluşturma çalışmaları gerekse ilgili mevzuat, eylem ve faaliyet planları ile yürüttüğümüz çalışmaları hiç duraksamadan aynı hassasiyet ve kararlılıkla yürütmeye devam edeceğiz. Kadınlar, toplumumuzun en önemli unsurudur. Onlara karşı yapılan şiddet toplumun tüm kesimine elbette yapılmış sayılır. Bizim görevimiz şiddeti olmadan tabi ki önlemektir, bundan sonra çeşitli kararlarla bu şiddetin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçları ortadan kaldırmaya, azaltmaya çalışıyoruz ama hedefimiz, elbette önleyici tedbirlerle bunu başarmaktır."

Vali Öksüz'ün açıklamaları sonrası toplantı, basına kapalı devam etti. (DHA)