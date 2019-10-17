Kars'ta sporcu gençler protokolle 'asker selamı' verdi

KARS Valisi Türker Öksüz, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı'nın 'Haydi Gençler Spora' projesi kapsamında malzeme dağıtımı için biraraya geldiği sporcularla Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik için asker selamı verdi.

Proje kapsamında İl Özel İdaresi'nce temin edilen hentbol, yüzme, masa tenisi, kort tenisi, badminton basketbol, voleybol, futbol ve boks malzemeleri Vali Türker Öksüz, Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hidayet Arıkan, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ayhan Yüreğir tarafından sporculara dağıtıldı.

Vali Türker Öksüz, sportif faaliyetlerin önemine değinerek, "Biliyoruz ki spor, bireyin hem beden açısından hem de ruh açısından sağlıklı olmasına katkı sunar. Sportif faaliyetler, çocuklarımızın hem hayat başarısını, hem yetenek ve becerilerini geliştirmesini sağlayan, hem de akademik anlamda başarıyı da destekleyen faaliyetlerdir. Özellikle boks, atletizm, güreş ve kayak gibi branşlarda Türkiye Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı olan, dereceye giren gençlerimizin olması bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. Sizlerin içerisinden Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında şanlı al bayrağımızı en yükseklere, daha yükseğe çıkaracak, İstiklal marşımızı en başta çaldıracak başarılı ve şampiyon sporcular çıkacaktır. Sporda yılgınlık diye bir şey olmamalı. Başarma azmiyle hareket eden ve o azimle çalışan sporcuların mutlaka başarılı olduklarını hepimiz güzel örnekleriyle izliyor ve görüyoruz. İnanıyorum ki başarma azmiyle çalışan bütün sporcularımız, bütün gençlerimiz ileride istedikleri hedeflere ulaşacak, Türk sporuna, ilimiz sporuna büyük katkılar sağlayacaklardır" diye konuştu.

Malzeme dağıtımı ve konuşmaların ardından Vali Öksüz ve protokoldekiler, sporcularla birlikte Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere destek vermek için asker selamı verdiler.