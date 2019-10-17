Son Dakika Haberleri: Kars'ta sporcu gençler protokolle 'asker selamı' verdi
Son Dakika Güncel Kars'ta sporcu gençler protokolle 'asker selamı' verdi

Kars'ta sporcu gençler protokolle 'asker selamı' verdi

32 dakika önce

KARS Valisi Türker Öksüz, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Haydi Gençler Spora' projesi kapsamında malzeme dağıtımı için biraraya geldiği sporcularla Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik için asker selamı verdi.

Kars'ta sporcu gençler protokolle 'asker selamı' verdi, System.String[]

KARS Valisi Türker Öksüz, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı'nın 'Haydi Gençler Spora' projesi kapsamında malzeme dağıtımı için biraraya geldiği sporcularla Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik için asker selamı verdi.

Proje kapsamında İl Özel İdaresi'nce temin edilen hentbol, yüzme, masa tenisi, kort tenisi, badminton basketbol, voleybol, futbol ve boks malzemeleri Vali Türker Öksüz, Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hidayet Arıkan, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ayhan Yüreğir tarafından sporculara dağıtıldı.

Vali Türker Öksüz, sportif faaliyetlerin önemine değinerek, "Biliyoruz ki spor, bireyin hem beden açısından hem de ruh açısından sağlıklı olmasına katkı sunar. Sportif faaliyetler, çocuklarımızın hem hayat başarısını, hem yetenek ve becerilerini geliştirmesini sağlayan, hem de akademik anlamda başarıyı da destekleyen faaliyetlerdir. Özellikle boks, atletizm, güreş ve kayak gibi branşlarda Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı olan, dereceye giren gençlerimizin olması bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. Sizlerin içerisinden Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında şanlı al bayrağımızı en yükseklere, daha yükseğe çıkaracak, İstiklal marşımızı en başta çaldıracak başarılı ve şampiyon sporcular çıkacaktır. Sporda yılgınlık diye bir şey olmamalı. Başarma azmiyle hareket eden ve o azimle çalışan sporcuların mutlaka başarılı olduklarını hepimiz güzel örnekleriyle izliyor ve görüyoruz. İnanıyorum ki başarma azmiyle çalışan bütün sporcularımız, bütün gençlerimiz ileride istedikleri hedeflere ulaşacak, Türk sporuna, ilimiz sporuna büyük katkılar sağlayacaklardır" diye konuştu.

Malzeme dağıtımı ve konuşmaların ardından Vali Öksüz ve protokoldekiler, sporcularla birlikte Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere destek vermek için asker selamı verdiler.


Barış Pınarı Harekatı, Muammer Türker, Türker Öksüz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nusaybin'de 4 farklı noktaya havanlı saldırı: 1 asker hafif yaralı
MSB'den ABD'ye yaptırım tepkisi: 70 yıllık ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır Suriye Milli Ordusu askerleri Münbiç'in sıfır noktasına ulaştı TOKİ'nin yüzde 22'lik indirim kampanyası 18 Ekim'de sona eriyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 17:49:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta sporcu gençler protokolle 'asker selamı' verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]