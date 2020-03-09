Kars'ta sporculara zor anlar yaşatan seçmeler - Son Dakika
Son Dakika Spor Kars'ta sporculara zor anlar yaşatan seçmeler - Son Dakika Spor

Kars'ta sporculara zor anlar yaşatan seçmeler

6 saat önce

Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında Kars'ta düzenlenen atletizm ilçe seçmelerinde 200 sporcu 4 dalda dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.

Kars'ta sporculara zor anlar yaşatan seçmeler, System.String[]

Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında Kars'ta düzenlenen atletizm ilçe seçmelerinde 200 sporcu 4 dalda dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Yarışlarda ter döken bazı öğrenciler ise yarışmaları tamamlamadı.


Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı'nın 81 ilde düzenlediği Atletizm Geliştirme Projesi Kars'ta da gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 sporcunun 4 dalda dereceye girmek için yarıştığı mücadelelerde sporcular zor anlar da yaşadı. Yarışmalarda dereceye giren sporcular 14 Mart'ta Erzurum'da yapılacak olan bölge yarışmasında Kars'ı temsil edecek. Ayrıca mart ayının uyuşturucuyla mücadele ayı ilan edilmesi nedeniyle uyuşturucuyla mücadele edilmesi noktasında farkındalık oluşturulması için sporcular yarışma öncesi "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" yazılı pankartla koşu pistine çıktılar.


Bin 500 ve iki bin metre yapılan yarışmalarda bazı sporcular fenalık geçirerek yarışmalardan çekildi.


Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Atletizm İl Temsilcisi Bahattin İnce, "Kars'ta şu an yapılan yarışmalarda 2008-2009 doğumlu bayanlar ve erkekler 1500 metre, 2006-2007 bayanlar ve erkekler 2000 metre yarıştılar. Dereceye giren ilk 3 sporcumuza madalya ile ödüllendirdik, ilk 6 sporcumuz ise 14 Mart'ta Erzurum'da yapılacak bölge yarışmalarına katılacak. Erzurum'da yapılacak bölge yarışmasında dereceye girecek sporcularımız Eskişehir'de yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılacak. Burada dereceye giren sporcularımız ise Milli Takım'ın altyapısına seçilecek" dedi.


2006-2007 erkeklerde birinci Muhammed Çiftçi, ikinci Deniz Daşdemir, üçüncü Görmen İlkya Çay, 2006-2007 bayanlarda birinci Berfin Gümüş, ikinci Zennure Güneş, üçüncü Dilan Akma, 2008-2009 bayanlarda birinci Kübra Nur Alyaz, ikinci Emine Alma, üçüncü Rabia Güneş ve 2008-2009 erkeklerde birinci Ahmet Arda Güneşsu, ikinci Berat Danyıldız, üçüncü Sami Yusuf Aydın oldu.


Yarışmada madalya kazanmayı hak ederek dereceye giren ilk 3 öğrenciye Mihralibey Ortaokulu Beden Öğretmeni Esin Perincek, Eşmeyazı Ortaokulu Serkan Aşnaz, Bölükbaş Beden Öğretmeni Pınar Sarı ve İhlas Haber Ajansı Kars Temsilcisi Işık Çapanoğlu madalyalarını vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. - KARS

Atletizm, Kars, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri, koronavirüs nedeniyle ertelendi
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi Öğretmen, birinci sınıf öğrencilerine cinsel içerikli kitap hediye edince veliler şikayet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brüksel'de koronavirüs uyarısı: Tedbir alacağız

Son Dakika Haberleri
21:10 Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
21:07 Türkiye Kayak Federasyonu, 3 uluslararası turnuvayı koronavirüs nedeniyle iptal etti
21:04 Futbol: Süper Lig
21:03 İtalya'daki tüm spor aktiviteleri, 3 Nisan'a kadar askıya alındı
21:03 Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 21:15:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ta sporculara zor anlar yaşatan seçmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]