Kars'ta STK'lar terörü lanetledi

Kars'ta Sivil Toplum Kuruluşları (STK)'lar ve Siyasi Parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş terörü lanetledi.



Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı yanındaki parkta bir araya gelen yüzlerce kişi Türk Bayrağı açarak Türkiye Cumhuriyet'nin terörle mücadelesine destek vererek, terörü lanet okudu.



STK'lar burada bir de basın açıklaması yaptı. Yapılan ortak basın açıklamasında "Zihniyetiyle birçok genci, zulmüyle birçok canı alan terör örgütlerinin yeri bilinç indinde daima çukurdur. Çukurların önüne setler koymak, gençleri bilinçlendirmek, yaşamlarına dokunmak ve anlam katmak için durmadan, yorulmadan ve büyük bir mutlulukla çalışıyoruz. Çalışmalarımızın geleceğe ışık, teröre mezar olmasını umut ederek her gün daha büyük heyecanlar yükleniyoruz. Terörün insan var oldukça var olacağını ama yine insan var oldukça da yitmeye mahkum olduğunu biliyoruz. Aldığı canları, yaktığı yürekleri damla damla işlediğimiz kalbimiz terörün sonunu getirecek gençlere hizmet için çarpıyor" denildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Terörü, uzantılarını, yıkıcı ve hasar verici tüm var oluşları eylemlerimiz ve çalışmalarımız ile yok etmeye çalışıyoruz. Bize maddi manevi birçok hasar verse de yıkamayacağını bildiğimiz teröre tahammülümüzde, hayatımızda ve geleceğimizde yer yok. ve yaşı, yaşantısı, derdi, dermanı ne kadar farklı olursa olsun terörü hiçbir zaman içselleştirmeyen bir ülkenin, bir vatanın evladı olarak terörle maddi manevi mücadele etmekten onur duyuyor terör zihniyetindeki ve eylemindeki tüm örgütleri lanetliyoruz. Bizler 81 milyon vatansever olarak bu hain senaryonun farkındayız. Biliyoruz ki, Türkiye'nin istikrarına yönelik hesaplar aslında İslam alemini köleleştirmeye yöneliktir. Bu vatan hepimizin, bu bölge hepimizin, bu şehir hepimizin, her şeyden önce bu kardeşlik hepimizindir. Bütün terör örgütlerini, onların kalleşçe saldırılarını bir kere daha lanetliyor; terör olaylarında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz."



Yapılan konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim ve tüm şehitler için okunan Fatiha'nın ardından kalabalık gurup sessizce dağıldı. - KARS