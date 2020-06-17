Kars'ta su birikintisine girerek devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Kazada ağır yaralanan sürücü Akbalık, kaldırıldığı Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü 112 Acil Servis , İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

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