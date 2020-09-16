Kars'ta su şebekesi patladı.. Vatandaşın evine su doldu - Son Dakika

Kars'ta su şebekesi patladı.. Vatandaşın evine su doldu

KARS - Kars'ta sabah saatlerinde patlayan su şebekesinden akan sular vatandaşın evine doldu. Suyla dolan ev zarar gördü.

Kars Merkez Sukapı Mahallesi'nde Belediye ait içme suyu şebekesi borusu patladı. Ana şebeke borusunun patlamasıyla birlikte akan sular Adnan Yerli'nin evine doldu. İl önce ne olduğunu anlayamayan Yerli, daha sonra su borusunun patladığını öğrendi. ve durumu belediye bildirdi.

Olay yerine gelen belediye ekipleri, Su Arıtma Tesisleri görevlilerini arayarak Sukapı Mahallesi'nin suyunu kestirdi.

Şebeke borusunun patlamasıyla birlikte Adnan Yerli'nin evi sular altında kaldı. Çocuklarıyla birlikte malzemeleri kurtarmaya çalışan Yerli'nin evi zarar gördü.

Sık sık aynı bölgede şebekede patlama olduğunu ifade eden Adnan Yerli, "40 defa söyledim, muhtara söyledim, belediyeye söyledim. Üsten istinad duvaru vurun benim evimi su basıyor. Geçen yıl da su basmıştı. Geldi yaptılar, sabah kalktık suyun içerisinde kalmışız. Ben ne yapayım. Ne yapayım. Kış geliyor, bu ne zamana sökülecek, ne zamana yapılacak. Yetkililer bunun bir çaresine baksın. Bu böyle olmuyor. Kaç yıldır evimi su basıyor" dedi.

Öte yandan patlayan şebekeden akan sular Adnan Yerli'nin evinde doldu. Yerlinin evinde bulunan malzemeler ise zarar gördü. Yerli, zararının belediye tarafından karşılanmasını istiyor.

KRS-