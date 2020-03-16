Kars'ta Şubat ayında 175 konutun satışı yapıldı - Son Dakika

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Kars'ta Şubat ayında 175 konutun satışı yapıldı
6 saat önce
Kars'ta Şubat ayında 175 konut satılarak el değiştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:06 Kaynak: İHA
Kars'ta Şubat ayında 175 konut satılarak el değiştirdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kars, Ardahan Ağrı ve Iğdır'da 2020 Şubat ayında toplam 389 konut satılarak el değiştirdi.
TÜİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerde ise konut satışı şöyle sıralandı. Ağrı'da 114 konut, Kars'ta 175, Iğdır'da 84 konut ve Ardahan'da 2020 Şubat ayında 6 konut satış sonucu el değiştirdi - KARS
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