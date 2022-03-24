Kars'ta 23 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kars'ta 23 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

24.03.2022 13:26
Kars'ta 23 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kars'ta 23 suçtan 47 yıl 52 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

Kars'ta 23 suçtan 47 yıl 52 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

Kentteki kamu kurumlarından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yapılan araştırmada, hırsızlık zanlısının E.O. olduğu belirlendi.

E.O'yu saklandığı çiftlikte yakalayan ekipler, zanlının 23 suçtan 47 yıl 52 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu tespit etti.

Firari hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kamu, Kars, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta 23 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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