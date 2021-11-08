Kars'ta sulama kanalından demir kapak çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, sulama kanalından demir kapakları çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.
İlçede, İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesinde yer alan Devlet Su İşlerine ait sulama kanalından bir süre önce 8 demir kapak çalındı.
Hırsızların yakalanması amacıyla görevlendirilen İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), titiz çalışmayla çalınan demir kapakları bir hurdacıda buldu.
Demir kapakları çalıp hurdacıya sattıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA
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