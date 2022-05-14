Kars'ta sular altında kalan ağaçlar havadan görüntülendi - Son Dakika
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Kars'ta sular altında kalan ağaçlar havadan görüntülendi

14.05.2022 10:20

Kars'ta sular altında kalan ağaçlar havadan görüntülendi Bulutların ağaçlarla suya yansıması büyüledi Kars'ta baraj gölü suları altında kalan ve havaların ısınmasıyla birlikte yeşermeye başlayan ağaçlar havadan görüntülendi.

Kars'ta sular altında kalan ağaçlar havadan görüntülendi

Bulutların ağaçlarla suya yansıması büyüledi

KARS - Kars'ta baraj gölü suları altında kalan ve havaların ısınmasıyla birlikte yeşermeye başlayan ağaçlar havadan görüntülendi. Ağaç ve bulutların suya yansıması ise kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.

Tarihi kimliğiyle Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars, dört mevsim ayrı güzelliğiyle insanları büyülüyor. Kars'ta yapımı tamamlandıktan sonra su tutmaya başlayan Kars Barajı Gölü ise fotoğraf sanatçılarının uğrak yeri olmaya başladı. Eski yerleşim yerlerinden olan Boğazköy civarında köylüler tarafından yıllar önce dikilen, boyları metreleri bulan ağaçlar, baraj kapaklarının kapanmasıyla birlikte sular altında kaldı.

Baraj gölü içerisinde sular altında kalan ağaçlar, ilkbahar mevsimiyle birlikte yeşerirken, gökyüzündeki bulutlarla birleşerek suya yansıması görenleri büyüledi.

"insanı adeta büyülüyor"

Yaban kuşların da ev sahipliği yapan baraj gölünün muhteşem olduğunu belirten vatandaşlar, "Çok güzel bir manzara var. Havada bulutlu, bulutların suya yansıması, ağaçlarla suya yansıması muhteşem görüntüler oluşturdu, insanı büyülüyor" dedi.

Öte yandan sular arasında kalan ağaçların etrafında yuva yağan su kuşları ise baraj gölüne ayrı bir güzellik katıyor. Baraj gölünü mesken tutan yaban kuşları, bulut ve ağaçların suya yansıması unutulmaz görüntüler ortaya çıkardı.

Kars'ta sular altında kalan ağaçlar havadan görüntülendi
Kars'ta sular altında kalan ağaçlar havadan görüntülendi
Kars'ta sular altında kalan ağaçlar havadan görüntülendi
Kars'ta sular altında kalan ağaçlar havadan görüntülendi

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Türkiye, Turizm, Baraj, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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