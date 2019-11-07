Son Dakika Haberleri: Kars'ta Sultan Alpaslan Külliyesi'nin yapımına ara verildi
Son Dakika Yaşam Kars'ta Sultan Alpaslan Külliyesi'nin yapımına ara verildi

Kars'ta Sultan Alpaslan Külliyesi'nin yapımına ara verildi

8 saat önce

Kars'ta havaların soğumasıyla birlikte Sultan Alparslan Külliyesi'nin yapımına ara verildi.

Kars'ta Sultan Alpaslan Külliyesi'nin yapımına ara verildi, System.String[]

Kars'ta havaların soğumasıyla birlikte Sultan Alparslan Külliyesi'nin yapımına ara verildi.


1 Haziran 2018 tarihinde dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan tarafından temeli atılan Sultan Alparslan Cami ve Külliyesi inşaatı, havaların soğuması ve inşaat sezonun sona ermesinden dolayı ara verildi.


Kars'ın en işlek caddelerinden birisi olan Faikbey Caddesi yaptırılan Sultan Alparslan Cami ve Külliyesi 50 milyon TL.'ye mal olacak. Toplam 18 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Kars Sultan Alpaslan Külliyesi'nin yapımına 2020 inşaat sezonunda kaldığı yerden devam edilecek. - KARS

Sultan Alparslan, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:53 Kaynak: İHA
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