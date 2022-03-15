Kars'ta sürücülere öfke kontrolü anlatıldı - Son Dakika
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Kars'ta sürücülere öfke kontrolü anlatıldı

15.03.2022 13:08
Kars'ta sürücülere öfke kontrolü anlatıldı

Kars'ta sürücülere öfke kontrolü anlatıldı.

Kars'ta sürücülere öfke kontrolü anlatıldı.

Kars Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürlüğü'nce "Karayolları Eylem Planı" kapsamında Kafkas Üniveristesi Rektörlüğü ve Şoförler Odasıyla koordineli program düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda toplu taşıma araç şoförlerine yönelik genel trafik kuralları, öfke ve stres kontrolü, halkla ilişkiler konularında eğitim verildi.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları verildi. - KARS

Kars'ta sürücülere öfke kontrolü anlatıldı
Kars'ta sürücülere öfke kontrolü anlatıldı
Kars'ta sürücülere öfke kontrolü anlatıldı

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Trafik Denetleme, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta sürücülere öfke kontrolü anlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta sürücülere öfke kontrolü anlatıldı - Son Dakika
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