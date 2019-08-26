Son Dakika Haberleri: Kars'ta süt dolu kamyonet ile binek araç çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika Yerel Haber

Kars'ta süt dolu kamyonet ile binek araç çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Kars'ta süt dolu kamyonet ile binek araç çarpıştı: 2 yaralı Kaza sonrası kamyonette bulunan litrelerce süt yola döküldüKARS - Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kars'ta süt dolu kamyonet ile binek araç çarpıştı: 2 yaralı

Kaza sonrası kamyonette bulunan litrelerce süt yola döküldü

KARS - Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar ise itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Kaza; Kars- Erzurum Karayolu'nun Cumhuriyet Köyü mevkii Ahmet Arslan Bulvarı'nda meydana geldi. Kars'tan Sanayi Sitesi'ne seyir halindeki kamyonet ile Cumhuriyet Köyü'nden Kars'a seyir halindeki binek araç Ahmet Arslan Bulvarı'nda çarpıştı. Kaza araçta sıkışan A.S. ile O.S. yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Ambulanslara alınan yaralılar Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazaya karışan kamyonette bulunun kilolarca süt yola aktı. 2 aracın karıştığı kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Araç, Kars, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamyonun çektiği otomobile tır çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
Hırsızlık şebekesinin araç hırsızlığı kamerada Doğu'daki 6 il için sağanak uyarısı Kaza yerinden tesadüfen geçen baba, yaralananların çocukları olduğunu görünce sinir krizi geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 14:55:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta süt dolu kamyonet ile binek araç çarpıştı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]