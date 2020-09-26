Kars'ta süt ineklerinin tozlu yolculuğu - Son Dakika

Kars'ta süt ineklerinin tozlu yolculuğu

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı Kars'ta, süt sağımı için meradan dönen ineklerin oluşturduğu tozlu yolculuk güzel görüntüler oluşturdu.

Kars'ta süt ineklerinin tozlu yolculuğu, System.String[]

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı Kars'ta, süt sağımı için meradan dönen ineklerin oluşturduğu tozlu yolculuk güzel görüntüler oluşturdu.

Arpaçay ilçesine bağlı Akçakale köyünden sabahın erken saatlerinde çobanların meraya çıkardığı inekler, gün batımına yakın tekrardan sağım yapılmak üzere köye getiriliyor.

Çobanların inek sürülerini önüne katarak döndüğü zorlu mera yolunda oluşan tozlu yolculuk, güzel görüntüler oluşturuyor.

Köylülerden Mehmet Aydın, AA muhabirine, ineklerini otlaması için sabah erkenden ahırdan çıkararak çobana teslim edip meraya gönderdiklerini belirtti.

Meradan ineklerin gelişinde güzel görüntü oluşturduğunu anlatan Aydın, "İlkbahardan, kar yağıncaya kadar hayvanlarımız dışarıda otluyor. Sabah gönderiyoruz, akşamları da sağıma geliyor. Şimdi sonbahar olduğu için otlar kurudu, yağmur da yağmadığı için çok çabuk toz oluyor. İneklerimiz sağıma gelince bazen toz bulutundan göremiyoruz. Özellikle de sürü halinde geldikleri için daha fazla oluyor, güzel de görüntüsü oluyor."ifadesini kullandı.

Arpaçay, Tarım, İnek, Kars, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 12:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kars'ta süt ineklerinin tozlu yolculuğu - Son Dakika

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