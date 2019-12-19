Kars'ta tabyalar birer birer yok oluyor - Son Dakika

Türkiye'de en çok tabya bulunan illerden birisi olan Kars'ta, tabyalar birer birer yok oluyor.



Yaklaşık 46 tabyanın bulunda Kars'ta tabyalar ya hayvan barınağı olarak kullanılıyor, ya balicilerin mekanı halinde gelmiş, ya da define arayanlar tarafından yıkılarak tahrip edilmiş vaziyette bulunuyor.



Anadolu'nun savunulması ve bölgenin korunması için 18. yüzyıldan itibaren yapımlarına başlanan ve sayıları 46'ı bulan Kars tabyalar, günümüzde adeta can çekişiyor. Yetkililerin seyirci kaldığı tabyaların demir aksamları ise kesilerek yerlerinden çıkarılmış.



Son günlerde ziyaretçi akınına uğrayan Kars'ta, Kars Kalesi ile etrafındaki tabyaları gezen vatandaşlar, Türkiye'nin hiçbir ilinde tarihi değerlerin bu kadar fazla zarar görmediğini belirttiler.



Adeta tarihi değerlerin yok olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Kars çok güzel bir şehir. Dışarıdan öyle görünüyor. Oysa Kars'a geldik umduğumuzu bulamadık. Hep fotoğraflarda gördüğümüz tabyaları dolaştık. Gerçekten içimiz sızladı. Tabyalar adeta talan edilmiş, hiçbir önlem alınmamış, yazık bu kadar değerli yapıların yok olmasını nasıl müsaade ediliyor. Bunu anlamış değiliz. Umarız yetkililer biran evvel önlem alır" diye sitem ettiler.



Kars'ta başta Karadağ ve Borazanlı Tabya olmak üzere Atatürk Mahallesi'nde bulunan bütün tabyalar adeta talan edilmiş, içerileri hayvan barınağı olarak kullanılan tabyaların taşları sökülmüş, demir kapıları ve demir aksamları kesilerek yok edilmiş. Bir çoğunun sadece 4 duvarlarının kaldığı tabyaların akıbetinin ne olacağı ise bilinmiyor. - KARS