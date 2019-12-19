Kars'ta tabyalar birer birer yok oluyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars'ta tabyalar birer birer yok oluyor - Son Dakika

Kars'ta tabyalar birer birer yok oluyor

6 saat önce

Türkiye'de en çok tabya bulunan illerden birisi olan Kars'ta, tabyalar birer birer yok oluyor.

Kars'ta tabyalar birer birer yok oluyor, System.String[]

Türkiye'de en çok tabya bulunan illerden birisi olan Kars'ta, tabyalar birer birer yok oluyor.


Yaklaşık 46 tabyanın bulunda Kars'ta tabyalar ya hayvan barınağı olarak kullanılıyor, ya balicilerin mekanı halinde gelmiş, ya da define arayanlar tarafından yıkılarak tahrip edilmiş vaziyette bulunuyor.


Anadolu'nun savunulması ve bölgenin korunması için 18. yüzyıldan itibaren yapımlarına başlanan ve sayıları 46'ı bulan Kars tabyalar, günümüzde adeta can çekişiyor. Yetkililerin seyirci kaldığı tabyaların demir aksamları ise kesilerek yerlerinden çıkarılmış.


Son günlerde ziyaretçi akınına uğrayan Kars'ta, Kars Kalesi ile etrafındaki tabyaları gezen vatandaşlar, Türkiye'nin hiçbir ilinde tarihi değerlerin bu kadar fazla zarar görmediğini belirttiler.


Adeta tarihi değerlerin yok olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Kars çok güzel bir şehir. Dışarıdan öyle görünüyor. Oysa Kars'a geldik umduğumuzu bulamadık. Hep fotoğraflarda gördüğümüz tabyaları dolaştık. Gerçekten içimiz sızladı. Tabyalar adeta talan edilmiş, hiçbir önlem alınmamış, yazık bu kadar değerli yapıların yok olmasını nasıl müsaade ediliyor. Bunu anlamış değiliz. Umarız yetkililer biran evvel önlem alır" diye sitem ettiler.


Kars'ta başta Karadağ ve Borazanlı Tabya olmak üzere Atatürk Mahallesi'nde bulunan bütün tabyalar adeta talan edilmiş, içerileri hayvan barınağı olarak kullanılan tabyaların taşları sökülmüş, demir kapıları ve demir aksamları kesilerek yok edilmiş. Bir çoğunun sadece 4 duvarlarının kaldığı tabyaların akıbetinin ne olacağı ise bilinmiyor. - KARS

Türkiye, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Arap medyası Libya'nın Türkiye'den asker talep edeceğini iddia etti
Rekabet Kurumu açıkladı: Google'un sözlü savunma toplantısı 5 Şubat'ta yapılacak Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü Son dakika: Google'dan 20 ülkede yaşanan erişim kesintisiyle ilgili açıklama yapıldı

Son Dakika Haberleri
19:30 'El Clasico' maçına Katalan bağımsızlık yanlılarının eylemi damga vurdu - Son Dakika Haber
19:27 Temsilciler Meclisi Trump'ı azletti, nihai kararı Senato verecek: Şimdi ne olacak? - Son Dakika Haber
19:25 Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi - Son Dakika Haber
19:15 İstanbul Şehir Üniversitesi'nde ne oluyor? Üniversite YÖK kararıyla devredildi - Son Dakika Haber
19:15 Lübnan'da yeni hükümeti kurma görevinin eski bakan Hasan Diab'a verildi - Son Dakika Haber
19:13 Son Dakika: Rusya'da silahlı saldırı: 3 ölü - Son Dakika Haber
18:34 Doktorlar bile şaşırdı! Hastanın anüsünden 18 santimetre uzunluğunda, 5 santimetre kalınlığında şişe çıkarıldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 19:32:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ta tabyalar birer birer yok oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]