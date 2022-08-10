Kars'ta bir otomobilde kaçak sigara yakalandı - Son Dakika
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Kars'ta bir otomobilde kaçak sigara yakalandı

10.08.2022 22:48
Kars'ta bir otomobilde kaçak sigara yakalandı

Kars'ta takibe alınan bir otomobile düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 1293 paket sigara ele geçirildi.

Kars'ta takibe alınan bir otomobile düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 1293 paket sigara ele geçirildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, bir otomobille başka illerden Kars'a bandrolsüz sigara getirileceği bilgisi üzerinde araç ve şahısları takibe aldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 1293 paket sigara yakalandı.

Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Tragger, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta bir otomobilde kaçak sigara yakalandı - Son Dakika

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