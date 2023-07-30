Kars'ta Takside Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Kars'ta Takside Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

30.07.2023 18:19

Kars'ın Subatan Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen bir kişi veya kişiler tarafından takside ateş açıldı. Saldırı sonucunda taksi sürücüsü ve içerisinde bulunan 3 kardeş yaralandı. Yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kars'ta taksideki yolcuların silahlı saldırıya uğraması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Subatan Mahallesi'nde 3 kardeşin içerisinde bulunduğu taksiye kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Olayda ismi öğrenilemeyen taksi sürücüsü ile araç içerisindeki Ö.B, N.A.B, F.B. kardeşler yaralandı, saldırıyı gerçekleştirenler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ö.B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta Takside Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta Takside Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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