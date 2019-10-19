Son Dakika Haberleri: Kars'ta tandırda kaz geleneği
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Kars'ta tandırda kaz geleneği

1 saat önce

Kars'ta tandırda kaz geleneğiTürkiye'nin önemli kaz üretim merkezlerinden Kars'ta, kadınların unutulmaya yüz tutan ekmek tandırlarında pişirdiği kaz, damak tadına önem verenlere ayrı bir lezzet sunuyor.

Kars'ta tandırda kaz geleneği

Türkiye'nin önemli kaz üretim merkezlerinden Kars'ta, kadınların unutulmaya yüz tutan ekmek tandırlarında pişirdiği kaz, damak tadına önem verenlere ayrı bir lezzet sunuyor.

Arpaçay ilçesinin Küçükboğaz köyünde yaşayan kadınlar, akrabaları ve özel misafirleri için tandırlarda kaz eti pişiriyor. Yöresel tahıl ürünlerinden olan 'kavılca' eşliğinde kendi yağında pişirilen kaz, parçalar halinde tepsilere dizilerek misafirlere sunuluyor. Küçükboğaz köyünde yaşayan Fatma Avcı, kazın kültürlerinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, kış boyunca tükettiklerini söyledi. Kaz etini iyice kızarması için teller eşliğinde tandıra sarkıttıklarını belirten Avcı, yaklaşık yarım saat içinde tandırda kalan kazın altına yöresel ürün kavılca pilavı koyduklarını, kavılcanın tamamen kazın yağında pişerek eşsiz bir tada sahip olduğunu ifade etti. Fatma Avcı, 'Kazlarımızı büyüdüğünde kesiyoruz. Sonra tandıra asıp pişiriyoruz. Haşlıyor, kızartıyoruz, suyunu da pilava akıtıyoruz. Misafirlerimize, akrabalarımıza pişiriyoruz. Bazen de il dışındaki akrabalarımıza gönderiyoruz. Organik doğal bir beslenme oluyor. Ekmeğimiz tandır ekmeği, yoğurdumuz köy yoğurdu, yağımız, peynirimiz hepsi organik dedi.

Kars'ta tandırda kaz geleneği

Arpaçay, Türkiye, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:40 Kaynak: DHA
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