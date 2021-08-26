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Kars'ta tarihi binalar gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika

Kars'ta tarihi binalar gün yüzüne çıkıyor

26.08.2021 10:21

Kars'ta tarihi binalar gün yüzüne çıkıyor -Boyalarından arındırılan Baltık mimari binalar turizme kazandırılacak Kars'ta bilinçsizce boyanan ve yıllarca boyalı olarak kalan tarihi binalar yürütülen çalışmalarla orijinal hale getiriliyor.

Kars'ta tarihi binalar gün yüzüne çıkıyor

-Boyalarından arındırılan Baltık mimari binalar turizme kazandırılacak

KARS - Kars'ta bilinçsizce boyanan ve yıllarca boyalı olarak kalan tarihi binalar yürütülen çalışmalarla orijinal hale getiriliyor.

Serhat Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu ile finanse edilen "Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi" kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Haydar Aliyev Caddesi üzerinde hayata geçirilen ve yaklaşık 50 Milyon TL bütçeli ve 2, 5 yıl sürecek olan proje kapsamında 7'si kamu binası olmak üzere 22 tescilli ve 12 adet tescilsiz bina için projenin inşaat bileşeni kapsamında cephe iyileştirmesi yapılıyor. Uzun yıllar üzerine boya vurulan ve adeta boya altında kaybolan tarihi binalar yapılan kumlama çalışmalarıyla orijinal haline getirilirken, adeta boya altında saklanan tarih ise gün yüzüne çıkıyor.

Haydar Aliyev Caddesi üzerinde yürütülen çalışmaları yerinde gören SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, "Defterdarlık Binası altında kumlama çalışması yaptık. Zaten orijinal taşlar ortaya çıktı. Bazı yerlerde ufak tefek sıkıntılar var. Onları daha sonra temizleyeceğiz. Ama üst taraflarda boyalara henüz dokunmadık. Bazı yerlerde ufak denemeler yaptık. Taş daha yumuşak ve hassas, bu yumuşak ve hassas taşı bozmamak adına çünkü üzerine müdahale yapılmış, siz bu müdahaleyi kaldırırken de ikinci bir zarar vermek istemiyoruz. Biz gerek İstanbul'dan, gerek Ankara'dan uzmanlar getirdik. Örnek aldırdık. Hangi yöntemi yaparsak daha iyi olur diye, bunların raporları bize sunulmak üzere bundan sonra peyder pey çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

6 binaya iskele kurduklarını ifade eden Taşdemir, "Hali hazırda şuanda 6 binaya iskele kurduk. Sahada alt zeminlerde yaptığımız çalışmaların dışında 6 binada iskelemiz var. 6 binamızda da bir taratan kumlama, bir taraftan, bir taraftan rasba, bir taraftan çatıların içerisindeki bozulmuş ahşap yapıların değiştirilmesi, ciddi. Anlamda toprak yığını var. Onları temizlemeye çalışıyoruz. Binaya da zarar veriyor. Bozulmuş olanları yapmaya gayret gösteriyoruz. Burada özgün olmayan camlar var, pencereler var. Bu özgün olmayan cam ve pencerelerle ilgili özgün halleri nasıl ise onlara yönelik çalışmalar yapıyoruz. Kısacası inşallah önümüzdeki sene bu zamanda, bu caddeyi hiç birimiz tanıyamayacağımız şekilde orijinal bir hale getirmeye gayret göstereceğiz" diye konuştu.

Tarihi Kimliği ile Kars Kent Projesiyle kent merkezinde çeşitli altyapı iyileştirme ve tanıtım çalışmaları ile zengin tarihi kültürel dokunun korunması ve bu zengin mirasın gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Kars'taki tarihi caddelerde çevre düzenlemeleri, binalarda cephe iyileştirmeleri yapılması kültür varlıklarının ve doğal güzelliklerin ortaya çıkartılarak turizme kazandırılması için eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile tanıtım-promosyon faaliyetleri düzenlenecek. Bu faaliyetlerle turistler için daha iyi bir destinasyon oluşturulması ve sürdürülebilir turizm ortamının tesis edilmesi düşünülüyor.

Ayrıca Proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile kentteki turizm işletmeleri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili paydaşların kurumsal kapasiteleri artırılacak ve Kars'ın hem Türkiye hem de dünyada şehir markası olarak tanınması için tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yapılacak.

Kars'ta tarihi binalar gün yüzüne çıkıyor
Kars'ta tarihi binalar gün yüzüne çıkıyor
Kars'ta tarihi binalar gün yüzüne çıkıyor
Kars'ta tarihi binalar gün yüzüne çıkıyor

Avrupa Birliği, Türk Lirası, Kamu, Kars, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kars'ta tarihi binalar gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika


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