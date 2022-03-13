Kars'ta tarihi mekanlar beyaza büründü - Son Dakika

Son dönemde turizme ivme katan Doğu ve Turistik Doğu Ekspresi ile öne çıkan Kars'ın tarihi yapıları, yoğun kar yağışıyla beyaza büründü.

Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kars, yılın her döneminde güzellikleriyle turistleri cezbediyor.

Doğu ile batı arasında yer alan, Urartular, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde "kapı kent" olarak anılan Kars, bünyesindeki çok sayıda tarihi yapıyla ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Geçen haftadan bu yana aralıklarla etkisini sürdüren karla beyaza bürünen tarihi Kars Kalesi, Valilik, eski Emniyet Müdürlüğü, Serhat Kalkınma Ajansı, Kars Ticaret ve Sanayi Odası binaları, Fethiye Camisi ve Evliya Camisi gibi yapılar eşsiz manzarasıyla turistleri ağırlıyor.