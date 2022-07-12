Edinilen bilgiye göre, Merkez Yusufpaşa Mahallesi Halit Paşa Caddesi üzerinde bulunan tarihi boş 2 katlı evin çatısında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevre güvenliği aldıktan sonra yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın bitişiğinde bulunan 2 eve sıçradı. İtfaiye ekiplerin müdahale ettiği yangın güçlükle kontrol alına alındı. Kontrol altına alınan binalardan soğutma çalışması yapılırken, yangının neden çıktığı ise araştırılıyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kars'ta tarihi metruk binadaki yangın çevre evlere sıçradı - Son Dakika

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