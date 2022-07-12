Kars'ta tarihi metruk binadaki yangın çevre evlere sıçradı - Son Dakika
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Kars'ta tarihi metruk binadaki yangın çevre evlere sıçradı

12.07.2022 19:48
Kars'ta tarihi metruk binadaki yangın çevre evlere sıçradı

Kars'ta 2 katlı tarihi metruk binada çıkan yangın rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki 2 eve sıçradı.

Kars'ta 2 katlı tarihi metruk binada çıkan yangın rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki 2 eve sıçradı. Yangını itfaiye ekipleri güçlükle kontrol altına alarak söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Yusufpaşa Mahallesi Halit Paşa Caddesi üzerinde bulunan tarihi boş 2 katlı evin çatısında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevre güvenliği aldıktan sonra yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın bitişiğinde bulunan 2 eve sıçradı. İtfaiye ekiplerin müdahale ettiği yangın güçlükle kontrol alına alındı. Kontrol altına alınan binalardan soğutma çalışması yapılırken, yangının neden çıktığı ise araştırılıyor.

Öte yandan yanan evler tamamen kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - KARS

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta tarihi metruk binadaki yangın çevre evlere sıçradı - Son Dakika

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