KARS'TA TAŞLI, SOPALI, BIÇAKLI KAVGA - Son Dakika

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Polisin havaya ateş açarak ayırdığı kavgada 4 kişi gözaltına alındı. Kavgayı vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüntüledi.

Olay, Şehit Kemal Mutlu Caddesinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında sözlü başlayan tartışma daha sonra taşlı, sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş ederek kavgayı ayırdı. Kavgada yaralanan 2 kişiye Sarıkamış Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine ile Erzurum'a Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kavga anının cep telefonlarıyla kaydedildiği olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli şahsı gözaltına aldı.