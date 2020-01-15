Kars'ta TDP ekipleri öğrencileri unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars'ta TDP ekipleri öğrencileri unutmadı - Son Dakika

Kars'ta TDP ekipleri öğrencileri unutmadı

6 saat önce

Kars'ta yarı yıl tatili öncesinde polis öğrencileri unutmadı.

Kars'ta TDP ekipleri öğrencileri unutmadı, System.String[]

Kars'ta yarı yıl tatili öncesinde polis öğrencileri unutmadı. Polis öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.


Kars Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri, Ağadeve Köyü İlkokulu ziyaret etti. Okulda öğrencilerle bir araya gelen polis, bir süre öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere polislik mesleğini anlattı. Öğrencilerin ise Çiğdem Yılmaz Komisere gösterdiği ilgi dikkat çekti. Çiğdem ablaları ve beraberindeki polislere sevgi gösterisinde bulunan minik öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.


TDP ekipleri, öğrencilerle çeşitli oyunlar oynadı, öğrencilerin kendilerine yönelttiği soruları yanıtladı. Ziyaret sonrasında TDP ekipleri öğrencilere yarı yıl tatili öncesinde çeşitli hediyeler verdi. Okul çıkışında öğrencilerle bir de hatıra fotoğrafı çekilen polis, daha sonra Ağadeve Köyü'nden ayrıldı. - KARS

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

5 yaşındaki kız çocuğuna yapılanlar görenleri kahretti! Komşular derhal polise haber verdi
PKK yandaşları polis kıyafeti giyerek 13 yaşındaki kızı kaçırıp terör örgütüne satmış Son dakika: HDP İstanbul İl Binası önünde havaya ateş açıldı 6 çocuk annesi, eşinden boşanmayı halay çekerek kutladı

Son Dakika Haberleri
18:52 Son anket yayımlandı! 3 parti baraj altında kalıyor - Son Dakika Haber
18:45 Prof Dr. Öztürk, 'Köpek memesi' hastalığına karşı uyardı - Son Dakika Haber
18:44 İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyonda - Son Dakika Haber
18:42 Filipinler'deki Taal Yanardağı, lav ve kül püskürtüyor: 30 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika Haber
18:41 Macaristan nüfusu arttırmak için doğum kliniklerini kamulaştırıyor - Son Dakika Haber
18:28 Beşiktaş'a şok! Erzurum'da ilk gol geldi - Son Dakika Haber
18:17 İngiliz basını, Kasım Süleymani'nin Esed rejimi tarafından ele verildiğini iddia etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 18:56:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ta TDP ekipleri öğrencileri unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]