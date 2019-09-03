Kars'ta tedavileri tamamlanan çakallar, doğaya bırakıldı.



Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen 3 çakal tedavileri ve gerekli bakımlarının ardından yeniden doğal yaşamlarına kavuştu.



Kars DKMP ekiplerince yavru ve güçten düşmüş olarak getirildikleri Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerekli bakım ve tedavileri tamamlanan 3 yavru çakal, DKMP Kars Şube Müdürlüğü ekiplerince bulundukları bölgede doğaya bırakıldı. Yavru çakallar, kısa sürede ormanın derinliklerinde gözlerde kayboldu. - KARS