Son Dakika Haberleri: Kars'ta tedavileri tamamlanan çakallar doğaya bırakıldı
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Kars'ta tedavileri tamamlanan çakallar doğaya bırakıldı

4 saat önce

Kars'ta tedavileri tamamlanan çakallar, doğaya bırakıldı.

Kars'ta tedavileri tamamlanan çakallar doğaya bırakıldı, System.String[]

Kars'ta tedavileri tamamlanan çakallar, doğaya bırakıldı.


Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen 3 çakal tedavileri ve gerekli bakımlarının ardından yeniden doğal yaşamlarına kavuştu.


Kars DKMP ekiplerince yavru ve güçten düşmüş olarak getirildikleri Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerekli bakım ve tedavileri tamamlanan 3 yavru çakal, DKMP Kars Şube Müdürlüğü ekiplerince bulundukları bölgede doğaya bırakıldı. Yavru çakallar, kısa sürede ormanın derinliklerinde gözlerde kayboldu. - KARS

Kafkas Üniversitesi, Yaban, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:27 Kaynak: İHA
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