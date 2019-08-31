Son Dakika Haberleri: Kars'ta tedavisi tamamlanan Kaya Sansarı doğaya bırakıldı
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Kars'ta tedavisi tamamlanan Kaya Sansarı doğaya bırakıldı

3 saat önce

Sarıkamış'ta köylüler tarafından bulunan ve vücudu dikenle kaplanmış olan Kaya Sansarı'nın tedavisi tamamlandı Kaya Sansarı tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Kars'ta tedavisi tamamlanan Kaya Sansarı doğaya bırakıldı, System.String[]

Sarıkamış'ta köylüler tarafından bulunan ve vücudu dikenle kaplanmış olan Kaya Sansarı'nın tedavisi tamamlandı Kaya Sansarı tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.


Kars Kafkas Üniversitesi'nde Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce ortaklaşa kurulan Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kent içinden ve kent dışından gelen yaralı, güçten düşmüş yaban hayvanları sağlıklarını kavuşuyor.


Birçok yaban hayvanının tedavisinin devam ettiği Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde Sarıkamış İlçesi Gürbüzler Köyü'nde vücuduna yapışmış halde diken bulunan Kaya Sansarının tedavi tamamlandı. Vücudu dikenlerden arındırılan Kaya Sansarı Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars İl Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıkamış'ta doğaya bırakıldı.


DKMP ekiplerince doğaya bırakılan Kaya Sansarı, hızlı bir şekilde gözlerden kayboldu. DKMP ekipleri ise bir yaban hayvanını daha doğaya kazandırmanın mutluluğuyla kente döndü. - KARS

Sarıkamış, Yaban, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:55 Kaynak: İHA
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