Kars'ta, POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik operasyon düzenlendi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik kentte birçok adrese sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınanların olduğu ve operasyonun devam ettiği ve gözaltına alınanların ikametgahlarında aramalar yapıldığı öğrenildi. - KARS
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kars'ta tefeci operasyonu: Gözaltılar var - Son Dakika