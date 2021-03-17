Kars'ta tefecilik operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Kars'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda daha önce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, A.O, R.M. ve O.M. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.