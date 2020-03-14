Kars'ta tefecilik yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta tefecilik yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kars'ta tefecilik yapan 3 kişi tutuklandı

19 dakika önce

Kars Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince tefecilik yaptığı ileri sürülen ve gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kars'ta tefecilik yapan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Kars Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince tefecilik yaptığı ileri sürülen ve gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.


Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 6 şüphelinin ikametgahlarını şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlenerek 6 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan F.B., A.Ö., H.Ö., M.C., D.M.B. ve Ö.B.'nin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.


Adliye'ye sevk edilen şüphelilerden F.B. A.Ö. ve M.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - KARS

Emniyet Müdürlüğü, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:31 Kaynak: İHA
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