Kars'ta Tek Katlı Ev Yandı
46 dakika önce
Kars'ta yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Kars
'ta yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Şehitler Mahallesi
'nde Mehmet Temel
'e ait tek katlı evde soba borusunun düşmesi nedeniyle çıktığı belirtilen yangına ilk müdahaleyi Temel ailesi ve komşuları yaptı.
Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, evi tamamen saran alevleri söndürdü.
Evleri yanan ailenin bazı mensupları fenalık geçirdi, geç gelmekle suçladıkları itfaiye görevlilerine tepki gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:07 Kaynak: AA
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