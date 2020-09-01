Kars'ta Tekneli köyünde uygulanan karantina kaldırıldı - Son Dakika

Kars'ta Tekneli köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinanın sonlandırıldığı belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Tekneli köyünde 4 Ağustos'ta karantina uygulaması başlatıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, elde edilen olumlu veriler üzerine köyde uygulanan karantinanın kaldırıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 14:27 - Kaynak: AA
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