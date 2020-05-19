Kars'ta Tekneli köyünde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı - Son Dakika

Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Tekneli köyünde uygulanan karantina sona erdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsün yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla il merkezine bağlı Tekneli köyünde 4 Mayıs'ta karantina uygulamasının başlatıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Tekneli köyünde uygulanmakta olan karantina, 19 Mayıs Salı günü, saat 18.00 itibarıyla kaldırılmıştır." ifadesi yer aldı.