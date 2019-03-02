Son Dakika Haberleri: Kars'ta Telefon Kablosu Hırsızlığı Operasyonu

Kars'ta Telefon Kablosu Hırsızlığı Operasyonu

50 dakika önce

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince 25 bin lira değerinde telefon kablosu hırsızlığı olayı ile ilgili yapılan operasyonda 9 kişi yakalandı.

Kars'ta Telefon Kablosu Hırsızlığı Operasyonu, System.String[]
Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince 25 bin lira değerinde telefon kablosu hırsızlığı olayı ile ilgili yapılan operasyonda 9 kişi yakalandı.

Hırsızlık yapan ve hırsızlık malını satın aldığı tespit edilen şüpheliler T.K,Y.A, A.K, M.K, T.K, İ.Ç, F.K, Y.A, C.P. yapılan operasyon neticesinde yakalandığı, satmış oldukları 300 kilogram ağırlığında çalıntı telefon kablosu yakılmış vaziyette ele geçirilerek Telekom Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden T.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kars il Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada "İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir." denildi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:33 Kaynak: İHA

Kars, 3. Sayfa
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