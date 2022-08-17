Kars'ta termometreler 35 dereceyi gördü, vatandaşlar Kars Çayı'nda serinledi - Son Dakika
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Kars'ta termometreler 35 dereceyi gördü, vatandaşlar Kars Çayı'nda serinledi

17.08.2022 16:29
Kars'ta termometreler 35 dereceyi gördü, vatandaşlar Kars Çayı'nda serinledi

Kars'ta termometreler 35 dereceyi gördü, vatandaşlar Kars Çayı'nda serinledi Aşırı sıcaklardan caddeler boş kaldı Kars'ta son yılların en sıcak yazı yaşanıyor.

Kars'ta termometreler 35 dereceyi gördü, vatandaşlar Kars Çayı'nda serinledi

Aşırı sıcaklardan caddeler boş kaldı

KARS - Kars'ta son yılların en sıcak yazı yaşanıyor. Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği kentte caddeler boş kalırken, çocuklar serinlemek için kendisi Kars Çayı'nın soğuk sularına bıraktı.

Kars'ta aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son günlerde etkili olan sıcaklardan dolayı cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşlar evlerinden çıkmadı. Sokağa çıkan vatandaşlar ise kendilerini serin yerlere attı.

Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğun ifade eden Hasan Hüseyin Bezek, "Hava çok sıcak, tahmini 30-35 derece, alışkın değiliz bu sıcaklıklara, sonuçta Doğu Anadolu bölgesindeyiz. Kışın eksi 30'dan, 35'den yazın birden artı 35'e alışık olmadığımız şeyler. Serinlemek için gölgelik yerler arıyoruz. Gölgelik yerlerde serinlemeye çalışıyoruz. İnsanlar sıcaklardan dolayı dışarı çıkmıyor. Sokaklar boş" dedi.

Öte yandan sıcak havadan bunalan çocuklar ise kendilerini Kars Çayı'nın soğuk sularına bıraktı. Kars Çayı'nın soğuk sularında serinleyen çocuklara kameralara yansıdı. Kentte hava sıcaklığının etkisini sürdüreceği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta termometreler 35 dereceyi gördü, vatandaşlar Kars Çayı'nda serinledi - Son Dakika

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