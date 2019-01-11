Son Dakika Haberleri: Kars'ta Termometreler Eksi 23'ü Gördü

Kars'ta Termometreler Eksi 23'ü Gördü

2 saat önce

Kars'ta termometreler eksi 23'ü gördüKARS - Kars'ta kar yağışının ardından termometreler gece eksi 28'i gösterdi.

Kars'ta termometreler eksi 23'ü gördü

KARS - Kars'ta kar yağışının ardından termometreler gece eksi 28'i gösterdi. Soğuktan iş yerlerinin camı buz tuttu.
Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Soğuktan iş yerlerinin camları buz tutarken, vatandaşlar iş yerlerinin camlarının buzunu saç kurutma makinesi ile açtı.
Soğuktan çok sayıda araç donarak çalışmazken, sabah eren saatlerde evlerinde iş yerlerini gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar adeta nefesleri dondu. Kentte termometreler gece eksi 25'i, sabah saatlerinde ise eksi 23'ü gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre; Bu gece hava sıcaklığı Erzurum'da 20, Ardahan'da 26 ve Kars'ta 28 derece olarak ölçüldü. Kars kışın en soğuk gecesini yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:10 Kaynak: İHA

Sabah, Kar, Kars, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Demiryol-İş Sendikası, Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı Rekabetçi Olmadığı Gerekçesiyle İptal Edilen İddia İhalesi, Yeniden Düzenlenecek

Buzlanan Yolda Ölümden Böyle Döndü Kars'ta Vatandaşların Saçları ve Sakalları Buz Tuttu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 12:16:31. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta Termometreler Eksi 23'ü Gördü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]