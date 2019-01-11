Kars'ta Termometreler Eksi 23'ü Gördü
2 saat önce
Kars'ta termometreler eksi 23'ü gördüKARS - Kars'ta kar yağışının ardından termometreler gece eksi 28'i gösterdi.
Kars
'ta termometreler eksi 23'ü gördü
KARS - Kars'ta kar yağışının ardından termometreler gece eksi 28'i gösterdi. Soğuktan iş yerlerinin camı buz tuttu.
Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Soğuktan iş yerlerinin camları buz tutarken, vatandaşlar iş yerlerinin camlarının buzunu saç kurutma makinesi ile açtı.
Soğuktan çok sayıda araç donarak çalışmazken, sabah eren saatlerde evlerinde iş yerlerini gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar adeta nefesleri dondu. Kentte termometreler gece eksi 25'i, sabah saatlerinde ise eksi 23'ü gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
12. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre; Bu gece hava sıcaklığı Erzurum
'da 20, Ardahan
'da 26 ve Kars'ta 28 derece olarak ölçüldü. Kars kışın en soğuk gecesini yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:10 Kaynak: İHA
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