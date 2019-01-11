Kars'ta Termometreler Eksi 28'i Gördü, Nefesler Bile Dondu
17 dakika önce
Kars'ta kar yağışının ardından termometreler gece eksi 28'i gösterdi.
Kars
'ta kar yağışının ardından termometreler gece eksi 28'i gösterdi. Vatandaşlar, iş yerlerinin camlarındaki buzları saç kurutma makinesiyle temizlemeye çalıştı.
Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Soğuktan iş yerlerinin camları buz tutarken, vatandaşlar camların buzunu saç kurutma makinesiyle açtı. Soğuktan donan çok sayıda araç çalışmadı. Sabah
erken saatlerde iş yerlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşların adeta nefesleri dondu. Kentte termometreler gece eksi 25'i, sabah saatlerinde ise eksi 23'ü gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
12. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre; bu gece hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum
'da 20, Ardahan
'da 26 ve Kars'ta 28 derece ölçüldü. Kars kışın en soğuk gecelerinden birini yaşadı. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:54 Kaynak: İHA
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