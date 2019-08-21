Kars'ta terör operasyonu: 11 gözaltı

Kars'ta, terör örgütü üyesi oldukları ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla örgütün propagandasını yaptıkları öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları belirlenen 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, söz konusu şüphelilerin yakalanması için il merkezi, Digor, Kağızman ve Selim ilçesindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli, ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.