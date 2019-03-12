Kars'ta Terör Operasyonu

Kars'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kars'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, kentteki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, silahlı faaliyet yürüten teröristlerle irtibatlı oldukları, örgütün hedef ve amaçları doğrultusunda faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla N.G, E.Ç, E.Y, H.A, Ü.Y.Y. ve O.D. yakalandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan N.G ve E.Ç, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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