Kars'ta terör operasyonu
44 dakika önce
Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda örgüt mensupları ile irtibatlı oldukları iddiasıyla aralarında muhtarların da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kars
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:22 Kaynak: AA
'ın Kağızman
ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda örgüt mensupları ile irtibatlı oldukları iddiasıyla aralarında muhtarların da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu çerçevede Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK mensuplarıyla irtibatlı olduğu öne sürülen 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Karar üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aralarında muhtarların da olduğu 7 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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