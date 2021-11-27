Üye Girişi
Terör örgütü operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Terör örgütü operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

27.11.2021 10:32

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, HDP'nin eski il başkanı Ayhan Gezici ile partinin il yönetimindeki 2 kişi gözaltına alındı.

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, HDP'nin eski il başkanı Ayhan Gezici ile partinin il yönetimindeki 2 kişi gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini tespit etmek için çalışma başlattı.

Polis ekiplerince daha önce belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında HDP'nin eski il başkanı Ayhan Gezici ile partinin il yönetimindeki Osman A. ile Onur M. gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Terör örgütü operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Terör örgütü operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Terör örgütü operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Terör örgütü operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Terör örgütü operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Terör örgütü operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Terör örgütü operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Terör örgütü operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Halkların Demokratik Partisi, Terör, Kars, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör örgütü operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür! 10:35 Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür! Kaldırımda yürüyen adamı 10:22 Kaldırımda yürüyen adamı "Sen büyü yaptın" diyerek tekme tokat dövdüler Öğretmenin 08:58 Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! 08:52 İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! 07:42 "Bir daha cezaevine girmek istemiyorum" dedi, polisten kaçıp 9 kişiyi rehin aldı Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak 07:25 Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak
Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın babası kalp krizi geçirdi 01:13 Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın babası kalp krizi geçirdi Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek 17:29 Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek

Son Dakika Haberleri
10:42 Reenkarnasyonun böylesi! Kocasının inek olarak yeniden dünyaya geldiğine inandı, inekle evlendi
10:35 Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!
10:33 Tuğba Ekinci'den kadına yönelik şiddetle ilgili enteresan paylaşım! Erotik video paylaştı, erkeklere kendinize gelin dedi!
10:26 Son Dakika! Müslüme'nin dört kardeşi, devlet korumasına alındı
10:22 9 aylık hamile olduğu için aşı yaptırmamıştı! Bebeğini göremeden hayatını kaybetti
10:20 Babacan'dan büyük iddia: Türk ekonomisini 10 Nobel ödüllü iktisatçı düzeltemez!
10:10 O Ses Türkiye, MasterChef Türkiye yarışmacılarını ağırladı! Büyük ödülün sahibi Tahsin oldu!
10:09 Şikeden küme düşürülen Juventus'un başı dertte! 62 transfer hakkında soruşturma açıldı! İçlerinde Pjanic de var
10:07 Merkez Bankası Başkanı, bankaların yöneticileriyle görüştü! TL'de kalın, kredi faizlerini artırmayın dedi!
09:58 Bufalo'nun cesareti! Ormanların kralı Aslan'ı yerden yere verdu!
Reenkarnasyonun böylesi! Kocasının inek olarak yeniden dünyaya geldiğine inandı, inekle evlendi Reenkarnasyonun böylesi! Kocasının inek olarak yeniden dünyaya geldiğine inandı, inekle evlendi         
10:43
Tuğba Ekinci'den kadına yönelik şiddetle ilgili enteresan paylaşım! Erotik video paylaştı, erkeklere kendinize gelin dedi! Tuğba Ekinci'den kadına yönelik şiddetle ilgili enteresan paylaşım! Erotik video paylaştı, erkeklere kendinize gelin dedi!         
10:33
20 yaşındaki genç üst geçitten atladı! Tırlar, cesede çarpmamak için birbirine girdi 20 yaşındaki genç üst geçitten atladı! Tırlar, cesede çarpmamak için birbirine girdi         
09:56
Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti         
08:55
Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi, harç ve cezalara yüzde 36 zam geliyor Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi, harç ve cezalara yüzde 36 zam geliyor         
08:47
Mersin Barosu'ndan "Müslüme'nin dedesi, biyolojik babası çıktı" haberine açıklama Mersin Barosu'ndan "Müslüme'nin dedesi, biyolojik babası çıktı" haberine açıklama         
07:26
Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı başa baş gidiyor Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı başa baş gidiyor         
07:22
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi         
22:47
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi         
17:16
Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları         
15:39
Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş         
14:35
Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir         
14:00
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu         
13:33
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba         
11:48
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 10:52:08. #1.11#
SON DAKİKA: Terör örgütü operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement